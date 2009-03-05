10 березня - 9-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Жінки і матері з дітьми в ув’язненні: проблеми та перспективи”. Зокрема , буде підбито підсумки роботи проекту за участю Держдепартаменту України з питань виконання покарань, Міністерства у справах сім’ї , молоді і спорту та Інформаційно-консультативного жіночого центру. Питання: чому українська система покарань досі не передбачає комплексних заходів для соціалізації ув’язнених жінок? Чи повинна гуманізація покарання жінок з дітьми створювати виняткові умови тільки у зв’язку з тим, що жінка народила дитину? та інші. Учасники: заст.голови держдепартаменту з питань виконання покарань Н.Калашник, директор департаменту сімейної та гендерної політики Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту Е.Ламах (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-050-358-63-93. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.