Прес-конференція на тему: “Жінки і матері з дітьми в ув’язненні: проблеми та перспективи”

10:15, 05 березня 2009
Права людини
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10 березня - 9-30 - В УНІАН відбудеться  прес-конференція на тему: “Жінки і матері з дітьми в ув’язненні: проблеми та перспективи”. Зокрема , буде підбито підсумки роботи проекту  за участю Держдепартаменту України з питань виконання покарань, Міністерства  у справах сім’ї , молоді і спорту та Інформаційно-консультативного  жіночого центру. Питання: чому українська система покарань досі  не передбачає комплексних заходів для  соціалізації  ув’язнених жінок? Чи  повинна  гуманізація покарання жінок з дітьми створювати виняткові умови тільки у зв’язку з тим, що жінка народила дитину? та інші. Учасники: заст.голови держдепартаменту з  питань виконання покарань Н.Калашник,  директор департаменту сімейної та гендерної політики Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту  Е.Ламах (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-050-358-63-93. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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