10 березня - 12-00 - Напередодні Міжнародного дня захисту споживачів, відбудеться круглий стіл на тему : "Хто захистить права споживачів в умовах фінансово-економічної кризи?". Заплановано підбиття підсумків і нагородження переможців II Всеукраїнського Конкурсу "Як я захищаю свої споживчі права", організатором якого виступив Союз споживачів України і прес-конференція. Очікується участь: першого Президента України Л.М.Кравчука (ЛІГАБізнесІнформ, вул. Шамрило, 23). Потрібна акредитація. Телефони: 593-16-37, 219-04-50, 8 (067) 682-59-05, e-mail: press@liga.net.