10 березня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Конституційний лад повалено. Відновимо його!” .Обговорюватимуться питання: Чи може в Україні існувати законність, якщо Верховна Рада діє поза законом? Українці через через суд примушують владу виконувати Конституцію України. Чого бояться народні депутати? З чого починається свавілля? та інші. Учасники: директор Інституту громадських зв`язків Володимир Мартинюк; радник ВГО Альянс "Майдан" Михайло Свистович; радник ВГО Альянс "Майдан" кандидат юридичних наук Олександр Северин (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) sean@maidan.org.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.