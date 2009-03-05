ВР затвердила план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини

Верховна Рада України затвердила загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 348 народних депутатів з 429 зареєстрованих в сесійній залі.

Реалізація мети та завдань загальнодержавної програми здійснюватиметься у таких сферах: охорона здоров’я; освіта; захист дітей різних категорій; культурний і духовний розвиток; розвиток активності дітей, їх участі в житті суспільства; міжнародна співпраця в інтересах дітей.

Для досягнення поставленої мети у програмі відображені: принципи діяльності України у напрямі покращення становища дітей, захисту їхніх прав відповідно до міжнародних зобов’язань; пріоритети державної політики з питань реалізації прав дітей; стратегія та індикатори оцінки реалізації загальних цілей Національного плану дій; шляхи реформування, приведення у відповідність із сучасними умовами та реальними потребами дітей системи забезпечення та захисту прав дітей в Україні.

Крім того, програмою передбачається забезпечення надання якісних психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних, інформаційних та інших послуг дітям незалежно від місця проживання; визначаються особливості забезпечення та захисту прав дітей різних категорій; спрямованість заходів на індивідуальний розвиток здібностей кожної дитини, її можливостей розвиватися фізично, розумово, духовно; удосконалення чинного законодавства у сфері забезпечення та захисту прав дітей; розширення використання інформаційного простору для висвітлення питань соціально-правового захисту дітей; впровадження новітніх технологій, розроблення сучасного науково-методичного забезпечення сфери захисту прав та інтересів дітей.

Програмою посилюється відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють, посадових осіб за виконання своїх обов’язків щодо догляду, виховання та захисту прав дітей; удосконалюється система контролю та моніторингу дотримання прав дітей в Україні.