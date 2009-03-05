В Італії скасовано смертну страту
11:19, 05 березня 2009Права людини
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"41-а європейська країна, яка зробила цей важливий крок"
В урядовому віснику "Гадзетта уффічале" опубліковано документ, згідно з яким в Італії остаточно скасовано смертну страту.
Як передає ІТАР-ТАСС, обидві палати законодавчих зборів ратифікували підписаний Італією у травні 2002 року 13-й протокол до Конвенції про захист прав людини й основних свобод, що стосується скасування смертної страти за будь-яких обставин.
"Італія стала 41-ю європейською країною, яка зробила цей важливий крок, що вкотре підтвердив: Європа є зоною, вільною від смертної страти", - наводять місцеві засоби масової інформації слова генерального секретаря Ради Європи Тері ДЕВІСА.
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