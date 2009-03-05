В Італії скасовано смертну страту

В урядовому віснику "Гадзетта уффічале" опубліковано документ, згідно з яким в Італії остаточно скасовано смертну страту.

Як передає ІТАР-ТАСС, обидві палати законодавчих зборів ратифікували підписаний Італією у травні 2002 року 13-й протокол до Конвенції про захист прав людини й основних свобод, що стосується скасування смертної страти за будь-яких обставин.

"Італія стала 41-ю європейською країною, яка зробила цей важливий крок, що вкотре підтвердив: Європа є зоною, вільною від смертної страти", - наводять місцеві засоби масової інформації слова генерального секретаря Ради Європи Тері ДЕВІСА.