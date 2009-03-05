Автоперевізники почали накладати на себе руки

Представник страйкового комітету автоперевізників Володимир ЧЕЧОТКІН заявляє, що двоє автоперевізників через невирішені проблеми з роботою покінчили життя самогубством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЧЕЧОТКІН повідомив сьогодні на нараді в Кабінеті Міністрів з питань врегулювання проблем автоперевізників, які страйкують на трасі Київ-Одеса.

«Люди доведені до відчаю, ми, чесно кажучи, просто їх стримуємо, шкодуємо, що так вийшло, що дві людини наклали на себе руки й повісилися. Ми зібрали гроші та хочемо надати допомогу їхнім сім`ям», - сказав В.ЧЕЧОТКІН.

Представник страйкового комітету закликав уряд прискорити рішення проблем перевізників. «Ми хочемо, щоб коли ми сьогодні приїхали до людей, які стоять на дорозі, і сказали, що уряд вирішить поставлені питання, і для їх вирішення встановлено конкретні терміни», - пояснив він.

За його словами, найскладнішою проблемою для автоперевізників є повернення банківських кредитів.