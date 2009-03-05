ВР зайнялася документами, що посвідчують право на землю

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об`єднання земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 345 народних депутатів з 437 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, крім ряду випадків. Право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується цивільно-правовим договором (купівлі-продажу, міни, дарування), укладеним у порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за таким договором; свідоцтвом про право на спадщину; свідоцтвом про право власності на придбану земельну ділянку з прилюдних торгів; свідоцтвом про право власності на придбане нерухоме майно, в тому числі земельну ділянку. Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.

Згідно з законом, орган, який здійснює реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, робить відмітку про реєстрацію прав на земельну ділянку на підставі документа про її відчуження, складеного та посвідченого в порядку, встановленому законом, протягом 14 днів з дня подання до цього органу вказаного документа. Забороняється вимагати для здійснення відмітки та державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень документи, не передбачені цією статтею. У разі зміни співвласника або набуття права спільної власності на земельну ділянку, орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, вносить зміни у додаток до державного акта на право власності на землю щодо співвласників земельної ділянки. Відчуження частини земельної ділянки з виділенням її в окрему земельну ділянку здійснюється після отримання її власником державного акта, що посвідчує право власності на сформовану нову земельну ділянку. У разі якщо державним актом на право власності на земельну ділянку було посвідчено право власності на декілька земельних ділянок, відчуження однієї з цих ділянок здійснюється після виготовлення державного акта, що посвідчує право власності на кожну з цих ділянок.

Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.