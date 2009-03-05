Розпочав роботу оновлений портал захисту прав пацієнтів www.healthrights.in.

Як повідомили УНІАН у Міжнародному фонді "Відродження", портал має на меті налагодження системної ефективної співпраці неурядових організацій, медичних працівників, об’єднань пацієнтів, провідних юристів, журналістів та громадськості задля сприяння захисту прав людини в сфері охорони здоров’я .

Оновлений портал містить такі розділи:

Правовий захист: алгоритми практичних дій, рекомендації та історії успіху пацієнтів, законодавчу базу з питань захисту прав пацієнтів та типові форми документів. Крім того, портал надає можливість отримати безкоштовну консультацію юриста в режимі он-лайн, а також адреси й телефони, куди можна звернутися по безкоштовну допомогу в певному регіоні України. Розділ буде корисний як практикуючим юристам, так і тим, хто намагається відтосяти свої права самотужки. Роботу розділу координує професійний юрист.

Медіа-центр, створений спеціально для журналістів, містить найсвіжіші анонси, останні новини, прес-релізи та публікації з тематики захисту прав пацієнтів. Повідомити про захід можна, надіславши відповідний анонс та прес-реліз на адресу координатора порталу. Координує роботу розділу професійний журналіст.

Підтримка НУО містить актуальну інформацію про конкурси, програми фінансування, навчання, стажування, оголошення вакансій, конференції, круглі столи та інші важливі події. Окрім того, завдяки цьому розділу можна відшукати партнерів в Україні та поза її межами.

Бібліотека, в якій зібрані статті, дослідження, книги із захисту прав пацієнтів, а також матеріали тренінгів, конференцій та круглих столів і реєстр судових рішень.

Окрім того, на сайті постійно оновлюються останні новини з першоджерел, поповнюються розділи "Відео", "Соціологічні опитування". Функціонує спеціально створений "Форум", який є платформою для обміну думками та ідеями в режимі он-лайн.

На сайті можна підписатися на безкоштовну розсилку інформації.

Портал працює за підтримки Програми "Громадське здоров`я" Міжнародного фонду "Відродження".