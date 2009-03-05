УЄФА продовжує боротися з расизмом

Генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор на конференції, присвяченій боротьбі проти расизму, зазначив, що вирішувати проблему дискримінації на футбольних стадіонах потрібно не тільки за допомогою санкцій.

"Ми не терпітимемо расизм на наших футбольних стадіонах. На початку цього сезону президент УЄФА Мішель Платіні написав усім делегатам на матчах лист, щоб ті усвідомили значення інцидентів расистського характеру й у жодному випадку не залишали їх без уваги", - сказав Тейлор.

"Ми в УЄФА хочемо бути готовими й не втрачати пильності. І ми готові вживати заходів, коли такі інциденти відбуватимуться. Санкції дають стримуючий ефект, але вони не можуть усунути проблему в корені. Рішення лежить у поліпшенні освіти, підвищенні рівня обізнаності й культурних змін", - додав він.

Раніше повідомлялося, що італійська футбольна ліга оштрафувала Рому на 8000 євро за расистські вигуки вболівальників команди під час другого тайму недільного матчу серії А з Інтером.

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