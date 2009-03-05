У Сімферополі жінки проведуть марш порожніх каструль

7 березня, напередодні Міжнародного жіночого дня, жінки “Російської громади” Криму планують провести «Марш порожніх каструль» проти політики Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Російської громади”.

Учасниці акції пройдуть кількома центральними вулицями Сімферополя до будівлі Представництва Президента в Криму. При цьому вони стукатимуть по порожніх каструлях.

Марш відбуватиметься під гаслами: «За світло, тепло і достаток у наших будинках!», «За дружбу та співпрацю з Росією!», «Проти політиків-банкрутів, русофобів і корупціонерів!».

«Учасниці «Маршу порожніх каструль» висловлять своє ставлення до діяльності Президента України Віктора ЮЩЕНКА та приймуть звернення до лідерів найбільших політичних сил країни Віктора ЯНУКОВИЧА та Юлії ТИМОШЕНКО», - сказано в повідомленні організаторів акції.