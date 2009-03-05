На Одещині сталося масове побиття ув`язнених?

13:52, 05 березня 2009
Права людини
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Правозахисники просять перевірити інформацію

Вчора Вінницька правозахисна група отримала інформацію про можливий факт масового побиття ув`язнених у Роздільнянському ІТТ (ізоляторі тимчасового тримання) ГУВМС України в Одеській області.

Про це УНІАН повідомив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН.

Правозахисники не можуть встановити зв`язок з людьми, які утримуються в ІТТ, та з родичами жертв побиття, проте вважають, що інформація, яка поступає з Одеської області є "надзвичайно тривожною".

Вінницька правозахисна група вимагає добросовісної перевірки наведеної інформації.

 

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