На Одещині сталося масове побиття ув`язнених?
13:52, 05 березня 2009Права людини
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Правозахисники просять перевірити інформацію
Вчора Вінницька правозахисна група отримала інформацію про можливий факт масового побиття ув`язнених у Роздільнянському ІТТ (ізоляторі тимчасового тримання) ГУВМС України в Одеській області.
Про це УНІАН повідомив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН.
Правозахисники не можуть встановити зв`язок з людьми, які утримуються в ІТТ, та з родичами жертв побиття, проте вважають, що інформація, яка поступає з Одеської області є "надзвичайно тривожною".
Вінницька правозахисна група вимагає добросовісної перевірки наведеної інформації.
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