У Криму створено комісію для захисту прав мешканців гуртожитків

Рада міністрів Криму створила комісію для вирішення проблемних питань забезпечення прав жителів гуртожитків на житло.

Про це мовиться в постанові кримського уряду, текст якого розміщено на офіційному порталі Радміну, передає УНІАН.

Комісія створена на виконання Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про заходи із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків» від 24 листопада 2008 року №1073/2008.

Комісія є консультативно-дорадчим органом. «Основні завдання комісії – підготовка пропозицій щодо проведення аналізу основних проблем жителів гуртожитків, зокрема, стану забезпечення їх соціальним житлом, а також причин виникнення цих проблем; вирішенню житлових проблем жителів гуртожитків», – сказано в постанові.

Комісія у своїй діяльності керуватиметься Конституцією та законами України, а також указами Президента та постановами Верховної Ради України.

Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснює Міністерство житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента в Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК заявила, що захист житлових прав мешканців гуртожитків є невідкладним завданням для органів влади всіх рівнів.