Луценко обіцяє звільняти дільничних за підмальовування цифр

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє звільняти дільничних інспекторів міліції за фальсифікацію звітності та не реєстрацію заяв громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні у Львові на нараді з дільничними західних регіонів України.

«Особисто я вважаю, що нам давно треба змінити дисциплінарний статут… Будь-яке фальшування звітності, реєстрація заяв – звільнення з роботи без будь-якої догани, суворої догани і таке інше», - сказав він.

При цьому він додав, «мені не потрібні всі ці статисти, мене цікавить повнота інформації, що відбувається на вашій території. На вашій території не повинно бути об’єктів, які викривають інші служби. Аби ви інформували про загрози. Всім іншим займуться інші підрозділи»..

«Наше завдання .не допустити повернення грозових 90-х», - наголосив міністр.

Водночас, торкаючись теми роботи дільничних інспекторів міліції, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Дільнична служба сьогодні не відповідає вимогам часу. В багатьох місцях вона перетворилася в бездушну машину штампування відмовних заяв».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ключовою проблемою якості роботи дільничних є саме відмовні матеріали – «часто надумані, щоб не займатися справою».

До другої проблеми він відніс особисту безвідповідальність як окремо взятого дільничного, так і його керівництва, яке послабило контроль.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що він розуміє, наскільки важко в сьогоднішніх умовах працювати міліції, в тому числі і дільничним інспекторам. Однак при цьому він закликав своїх підлеглих робити все від них залежне.

«Хто не готовий працювати в таких умовах – шукайте роботу. Хто готовий – готується до заслуженої нагороди», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.