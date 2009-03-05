Меджліс кримських татар заявляє про напад на свій офіс у Сімферополі

Сьогодні вранці в Сімферополі невідомі закидали камінням офіс Меджлісу кримськотатарського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Меджлісу.

Меджліс розцінює те, що сталося, як «напад на будівлю».

«Невстановлені особи напали на будівлю Меджлісу. Огляд місця та пояснення чергового по будівлі свідчать, що невідомі кинули у вікно кілька великих каменів, два з яких ущент розбили подвійне скло металопластикового вікна та влетіли в будівлю. Один з каменів, пролетівши сходовий майданчик, упав у приймальні голови Меджлісу, народного депутата України Мустафи ДЖЕМІЛЄВА», – сказано в повідомленні.

Прес-служба заявляє, що «факт нападу зафіксували камери зовнішнього спостереження, встановлені на будівлі Меджлісу».

Меджліс вважає те, що сталося, «черговою провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Криму».

Прес-служба Меджлісу чекає від правоохоронних органів вживання «всіх заходів для встановлення винуватих і притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства України».

Водночас прес-служба зазначає, що «правоохоронні органи досі так і не встановили осіб, які здійснили попередні напади на будівлю Меджлісу».