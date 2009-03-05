Громадськість вимагає дешевих презервативів

Громадські організації закликають владу вжити конкретні заходи для того, щоб зробити презервативи доступними та зберегти здоров`я нації.

Експерти всеукраїнських громадських організацій «Якість життя» і «Громадянська позиція», які передали УНІАН результати дослідження динаміки цін на основні марки презервативів в Україні за період з серпня 2008 року до лютого 2009 р., заявляють, що подорожчання презервативів в Україні робить неефективною соціальну рекламу та інші спеціальні акцій з пропаганди їх використання.

Проаналізувавши ситуацію в Україні, експерти дійшли невтішного висновку: ціни практично на всі презервативи збільшилися в 2-3,5 раза. Зокрема, презервативи Contex подорожчали в середньому в 2,5 разу, Durex – у три та більше - упаковка з 12 штук коштує близько 120 грн. Презервативи марки Vizit подорожчали приблизно удвічі.

Як наголошують експерти, таке подорожчання презервативів практично зводить нанівець усі зусилля соціальної реклами та інших спеціальних акцій щодо пропаганди їх використання. Особливо це стосується найбільших споживачів такої продукції – молоді.

Водночас експерти висловлюють сумнів в економічному обґрунтуванні такої ситуації, коли курс американського долара зріс в середньому в 1,7 разу, а презервативи подорожчали в 2-3,5 разу.