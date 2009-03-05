Полтавських правоохоронців покарали на 18 тис. гривень

Рішенням судової колегії у цивільних справах апеляційного суду Полтавської області задоволено апеляційну скаргу голови Полтавської профспілки „Солідарність”, керівника громадського центру „Солідарність проти корупції” Валентина Волошина про скасування рішення Октябрського райсуду обласного центру та стягнення на користь позивача з Полтавського УБОЗу ГУМУС України в Полтавській області, заступника начальника цієї установи Генадія Бендрика та ГУ МВС України в Полтавській області 10 тис. гривень відшкодування за заподіяну моральну шкоду розголошенням матеріалів досудового слідства.

Як повідомляє ХПГ, через обласну газету "Вечірня Полтава" „убозівці” розголосили матеріали досудового слідства, в тому числі неправдиві відомості, які принижують честь та гідність правозахисників. Згодом, за рішенням Октябрського районного суду міста Полтави, газета відшкодувала моральну шкоду та вибачилась на першій сторінці газети. Правоохоронці ж відмовлялись це зробити добровільно, тому керівник громадської організації змушений звернутись з відповідним позовом до суду.

Крім того, в грудні минулого року Харківський адміністративний апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу Полтавської обласної міліції і залишив в силі рішення Ленінського районного суду міста Полтави про відшкодування моральної шкоди в сумі 8 тис. грн. на користь Валентина Волошина. Шкода заподіяна проведенням незаконного обшуку співробітниками міліції, а саме: без постанови суду, без понятих, не уповноваженими на те особами та без достатніх підстав.