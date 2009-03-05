Штрафи за адміністративні порушення збільшать у 10 разів?
16:33, 05 березня 2009Права людини
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МВС виступає з ініціативою
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО виступає за десятикратне збільшення штрафів за небезпечні соціальні адміністративні порушення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції у Львові, відповідаючи на запитання журналістів.
«Я виступаю за десятиразове збільшення штрафів за особливо небезпечні соціальні адміністративні порушення», - сказав він, зауваживши при цьому що мова йде, зокрема, про торгівлю самогоном і проституцію.
«В цілому вважаю за необхідне внести зміни по 20 позиціях», - сказав він.
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