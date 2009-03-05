Кучма сподівається, що Гонгадзе живий

Колишній президент України Леонід КУЧМА сподівається, що український журналіст Георгій Гонгадзе живий. Про це він сказав сьогодні під час відеомосту Київ - Москва - Тбілісі - Єреван "Україна та СНД під час світової фінансової кризи".

«Деякі кажуть, мені це більше подобається, може, він живий. Я знаю, що ті депутати Верховної Ради України, які їздили в Німеччину та здійснювали експертизу частинки тіла, знайденого в Київській області, то та експертиза не підтвердила, що це тіло Г.Гонгадзе. Є хоч одна зачіпка», - сказав Л.КУЧМА.

Водночас він висловив упевненість у тому, що зникнення Г.Гонгадзе є політичною акцією.

«Людину, якщо її вбили, убивають в одному місці, потім через день або через два ховають у іншому місці, але так, щоб його обов`язково знайшли», - сказав він.

Л.КУЧМА зазначив, що Г.Гонгадзе він не знав особисто й бачив його тільки один раз на прес-конференції.

Він зазначив, що його можна підозрювати, що він щось не зробив для з`ясування всіх обставин справи, але Віктор ЮЩЕНКО робив усе, щоб на цьому поставити крапку.

Л.КУЧМА наголосив, що в будь-якому разі в цій справі не все ще сказано, тому що досі не зрозуміло, хто за всім цим стоїть.

Як повідомляв УНІАН, Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом убивства.

У листопаді того ж року його обезголовлене тіло було знайдено в лісі поблизу населеного пункту Тараща Київської області. Незабаром після цього було оприлюднено записи, зроблені колишнім майором Управління державної охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ у кабінеті тодішнього Президента України Л.КУЧМИ. На плівці голос, схожий на голос Л.КУЧМИ, віддає розпорядження "розібратися з журналістом". Слідство, утім, не розглядає екс-президента фігурантом справи про вбивство.

2008 року троє колишніх працівників департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - полковники Валерій КОСТЕНКО і Микола ПРОТАСОВ, майор Олександр ПОПОВИЧ - були визнані винними у здійсненні вбивства журналіста та засуджені до 12 (В.КОСТЕНКО і О.ПОПОВИЧ) і 13 років (М.ПРОТАСОВ) позбавлення волі. Ще один обвинувачений - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ - перебуває в розшуку. Однак замовників убивства досі не встановлено.

23 лютого 2009 р. Л.КУЧМА був укотре допитаний слідчим Генеральної прокуратури України у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.