Кучма сподівається, що Гонгадзе живий
"У цій справі не все ще сказано"
Колишній президент України Леонід КУЧМА сподівається, що український журналіст Георгій Гонгадзе живий. Про це він сказав сьогодні під час відеомосту Київ - Москва - Тбілісі - Єреван "Україна та СНД під час світової фінансової кризи".
«Деякі кажуть, мені це більше подобається, може, він живий. Я знаю, що ті депутати Верховної Ради України, які їздили в Німеччину та здійснювали експертизу частинки тіла, знайденого в Київській області, то та експертиза не підтвердила, що це тіло Г.Гонгадзе. Є хоч одна зачіпка», - сказав Л.КУЧМА.
Водночас він висловив упевненість у тому, що зникнення Г.Гонгадзе є політичною акцією.
«Людину, якщо її вбили, убивають в одному місці, потім через день або через два ховають у іншому місці, але так, щоб його обов`язково знайшли», - сказав він.
Л.КУЧМА зазначив, що Г.Гонгадзе він не знав особисто й бачив його тільки один раз на прес-конференції.
Він зазначив, що його можна підозрювати, що він щось не зробив для з`ясування всіх обставин справи, але Віктор ЮЩЕНКО робив усе, щоб на цьому поставити крапку.
Л.КУЧМА наголосив, що в будь-якому разі в цій справі не все ще сказано, тому що досі не зрозуміло, хто за всім цим стоїть.
Як повідомляв УНІАН, Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом убивства.
У листопаді того ж року його обезголовлене тіло було знайдено в лісі поблизу населеного пункту Тараща Київської області. Незабаром після цього було оприлюднено записи, зроблені колишнім майором Управління державної охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ у кабінеті тодішнього Президента України Л.КУЧМИ. На плівці голос, схожий на голос Л.КУЧМИ, віддає розпорядження "розібратися з журналістом". Слідство, утім, не розглядає екс-президента фігурантом справи про вбивство.
2008 року троє колишніх працівників департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - полковники Валерій КОСТЕНКО і Микола ПРОТАСОВ, майор Олександр ПОПОВИЧ - були визнані винними у здійсненні вбивства журналіста та засуджені до 12 (В.КОСТЕНКО і О.ПОПОВИЧ) і 13 років (М.ПРОТАСОВ) позбавлення волі. Ще один обвинувачений - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ - перебуває в розшуку. Однак замовників убивства досі не встановлено.
23 лютого 2009 р. Л.КУЧМА був укотре допитаний слідчим Генеральної прокуратури України у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.