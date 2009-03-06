Лекція Романа Кухарука на тему: «Володимир Івасюк. Коли Генпрокуратура розкриє політичне вбивство 1979 року?»

8 березня - 11-00 - Відбудеться 20 засідання Українського історичного клубу. Лекція Романа Кухарука на тему: «Володимир Івасюк. Коли Генпрокуратура розкриє політичне вбивство 1979 року?». Організатори: товариство “Український Клуб”, Всеукраїнська творча спілка “Літературний форум”, Українська громада (вул. Ярославів вал, 9, конференц-зал Міжнародного Центру національного відродження). Телефон: 8(044)2374440.

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