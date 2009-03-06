10 березня - 11-00 - Круглий стіл на тему: “Що чекає на українського мігранта після повернення в Україну?". Питання: Через світову фінансову кризу українці втрачають роботу на заході. Яка доля чекає на українських трудових емігрантів за кордоном? Чи відкрита Україна до повернення українських емігрантів? та інші. Учасники: Арсеній Яценюк, народний депутат України, засновник фонду Open Ukraine; Любомир Гузар, Верховний Архієпископ Києво-Галицький Української Греко-Католицької Церкви, кардинал; Андою Суліван, доктор психології, Денвер, Колорадо; Елла Лібанова, директор Українського центру соціальних реформ, Яків Дов Блайх, головний рабин м. Києва та України; Єпископ Євстратій, Українська Православна Церква Київського Патріархату Конференц-зал НАНУ, вул. Володимирська, 55, малий зал, другий поверх). Потрібна акредитація. Телефони: 235-5298, 234-5380 (ф.), id@openukraine.org.