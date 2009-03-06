11 березня о 15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Захоплення земельних ділянок та приватної власності на території “Пуща-Водиця” за допомогою чиновників райадміністрацій м.Києва, місцевої влади та правоохоронних органів”. Учасники: правозахисник Олександр Вознюк, голова ГО «Пуща-Водиця» Віктор Гоцик, постраждалі - Надія Толмачова, Аліса Худолей. Матеріали та документи, що підтверджують наявність рейдерських захоплень та офіційне звернення до всіх гілок влади будуть озвучені на прес-конференції (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.