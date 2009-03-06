У Росії скоїли черговий напад на журналіста

У Саратові скоєно напад на директора медіа-холдингу "Взгляд" Вадима РОГОЖИНА.

Про це в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" повідомив головний редактор інформагентства "Взгляд-инфо" Микола ЛИКОВ.

"Зараз він знаходиться в першій клінічній міській лікарні Саратова, в даний момент йде операція. Про стан здоров`я мені нічого невідомо, лікарі поки не уточнюють, які шанси Вадима на виживання", - сказав Н.ЛИКОВ.

За його словами, "всі правоохоронні органи регіону підключені до розслідування цієї ситуації, але поки злочинці не затримані".

Напад на В.РОГОЖИНА, "безумовно, пов`язаний з його професійною діяльністю, тут ніяких сумнівів не немає", підкреслив Н.ЛИКОВ.

"Можливо, хтось з його ворогів вирішив таким чином помститися за надмірно активну діяльність Вадима на посту головного редактора "Саратовского взгляда", а потім на посту генерального директора нашого медіа-холдингу. Коло потенційних організаторів цього злочину дуже широке, щоб називати конкретні персоналії", - вважає він.

Невідомі напали на В.РОГОЖИНА в під`їзді його будинку, після чого зникли з місця злочину, а журналіст був госпіталізований.