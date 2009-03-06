Українцям стане простіше перетинати кордон

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону України «Про прикордонний контроль».

Як передає кореспондент УНІАН, за документ проголосували 374 із 441 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, необхідність його прийняття обумовлена виконанням Україною зобов`язань щодо адаптації законодавства до стандартів ЄС та необхідністю визначення чітких правил та умов перетину державного кордону особами, транспортними засобами та вантажами, застосуванням в практику здійснення прикордонного контролю в Україні процедур прикордонного контролю, передбачених Кодексом Шенгенських кордонів.

Передбачається упорядкування здійснення прикордонного контролю в Україні, регулювання правових та практичних аспектів діяльності Державної прикордонної служби України у пунктах пропуску через державний кордон, визначення конкретних процедур і правил перетину державного кордону окремими категоріями осіб та транспортних засобів.

В законопроекті визначено перелік конкретних категорій осіб, які перетинають державний кордон по спеціально виділеним у пунктах пропуску через державний кордон смугам руху, запровадженням для цих категорій спеціального порядку перевірки, який дозволяє застосування вибіркового контролю на основі аналізу та оцінки ризиків. Це дозволить суттєво спростити перетин державного кордону громадянами України та дозволить застосовувати спеціальний порядок перетину державного кордону для іноземців та осіб без громадянства.