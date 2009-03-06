ДТП за участю автозаку в Криму зацікавилася прокуратура

Прокуратура Сакського району Криму з`ясовує причини дорожньо-транспортної пригоди з участю автозаку, що перевозив спецконтингент.

Про це повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Окрема рота конвойної служби міліції при кримській міліції напередодні проводила планове етапування спецавтомобілем «ГАЗ-3307» спецконтингенту із Сімферопольського слідчого ізолятора за маршрутом «Сімферополь – Роздольне – Євпаторія – Саки».

«Виходячи з Роздольного до Євпаторії, на 43-му кілометрі дорогі, на лівому закругленні проїжджої частини, внаслідок розгойдування автомобіля спецконтингентом у кількості 16 чоловік машина виїхала за межі проїжджої частини і перекинулася», - зазначається у повідомленні.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали 4 із узятих під варту людей і 2 міліціонерів конвою. Вони госпіталізовані до Євпаторійської міської лікарні.

У повідомленні наголошується, що водій автозаку, 1961 року народження, працює в органах внутрішніх справ 20 років, а також має водійський стаж 26 років.

«За попереднім медичним висновком, усі працівники міліції, у тому числі водій, - тверезі. Для остаточного висновку взяті аналізи на наявність алкоголю в крові», - додали в міліції.