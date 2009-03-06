У СІЗО Сімферополя кількість затриманих в 1,5 раза більше норми

У Сімферопольському слідчому ізоляторі при санітарній нормі 1380 громадян міститься 2035 чоловік, що є порушенням міжнародних норм, які стосуються дотримання прав людини.

Про це повідомляє прес-центр Верховної Ради Криму з посиланням на дані, озвучені під час робочої наради Постійної комісії кримського парламенту з правових питань, правопорядку і надзвичайних ситуацій.

Крім того, відсутні умови утримання хворих на туберкульоз, зокрема й з відкритою формою. У Сімферопольському СІЗО для цієї категорії громадян передбачено 22 місця, при цьому на сьогодні в ізоляторі знаходиться понад 50 хворих. «Їх утримання здійснюється з порушенням санітарно-гігієнічних вимог», - йдеться в повідомленні.

Проблема переповнення Сімферопольського СІЗО може бути вирішена при введенні в експлуатацію Керченського СІЗО, проте питання фінансування його будівництва залишається невирішеним, зазначили у ВР АРК.