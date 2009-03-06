В Україні розсекретять ще понад 150 тис. носіїв таємної інформації

Державні архіви України мають розсекретити ще понад 150 тис. матеріальних носіїв секретної інформації.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Такі дані були встановлені під час перевірки стану охорони інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, у Державному комітеті архівів України та державних архівних установах, що належать до сфери його управління.

СБУ встановлено, що архівні установи не забезпечують повною мірою виконання Указу Президента України “Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні”.

Зокрема, у ряді регіональних архівних установ виявлено на зберіганні матеріали, створені ще в ХІХ - на початку ХХ сторіч, гриф секретності яким надано за часів колишнього СРСР.

Так, в Державному архіві Тернопільської області зберігається архівний фонд “Колекція карт Тернопільського воєводства (військово-топографічні)”. Карти польською, німецькою та російською мовами були створені в Європі ще у 1883-1937 роках і засекречені у 1960-х роках.

У Державному архіві Рівненської області на зберіганні перебуває 1482 одиниці секретних матеріалів «польського періоду» (1920-1930 рр.), в тому числі матеріали щодо українського національно-визвольного руху.

Перевіркою також встановлено чисельні порушення вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12 з боку працівників Державного комітету архівів України та 11 обласних архівних установ. На підставі матеріалів Служби безпеки скасовано спеціальні дозволи на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею чотирьом обласним архівним установам.

Стосовно 9 відповідальних посадовців, у тому числі стосовно одного з керівників Державного комітету архівів України, СБУ складено та направлено до суду протоколи про адміністративні правопорушення.