Кримські татари вимагають звільнити заступника начальника міліції Криму

Кримськотатарські громадські організації «Азатлик», «Аркадаш», «Адалет», «Койдешлер» і «Намус» звинувачують міліцію Криму в приховуванні від кримінальної відповідальності дійсних організаторів штурму в селищі Мирне під Сімферополем, в результаті якого постраждала сім`я ХАЇРОВИХ.

Нагадаємо, 22 лютого бійці «Беркута» увірвалися до будинку сім`ї ХАЇРОВИХ, де, за інформацією правоохоронців, переховувався підозрюваний у викраданні 23-річної дівчини. «Беркутовці» застосували під час штурму світлошумові гранати. Одна з них ушкодила руку господареві будинку. Потерпілому довелося ампутувати кисть лівої руки. Підозрюваний у викраденні дівчини досі не знайдений. Керівництво МВС вибачилося перед сім`єю ХАЇРОВИХ за непрофесійні дії працівників міліції. За результатами службового розслідування начальник міліції Криму Микола ІЛЛІЧОВ підписав наказ про покарання правоохоронців. Всього покарано 23 співробітники: двох міліціонерів звільнили з органів внутрішніх справ, 5 зняли з посад, 8 - одержали попередження, решті оголосили догани. Жодного з бійців спецпідрозділу «Беркут», які «входили до групи захоплення», не покарано. Висновки службового розслідування передано до прокуратури Криму для залучення до матеріалів кримінальної справи.

«Федоряна – на нари!»

Як повідомили у прес-службі Меджлісу кримських татар, 5 березня в центрі Сімферополя учасники мітингу – представники кримськотатарських громадських організацій – зажадали від Президента України Віктора ЮЩЕНКА і міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА «негайного звільнення» з органів внутрішніх справ заступника начальника кримської міліції Миколи ФЕДОРЯНА, а від генерального прокурора країни Олександра МЕДВЕДЬКА – виділення в окреме провадження кримінальної справи стосовно М.ФЕДОРЯНА. Люди вийшли на акцію з транспарантами: «Федоряна – на нари!» і «Організатора збройного нападу на мирну сім`ю – до суду!». «Висновки службового розслідування, проведеного Головним управлінням МВС України в Криму стосовно своїх співробітників, мають на меті приховування безпосередніх винних у скоєнні тяжкого злочину від заслуженого покарання під час слідства і майбутнього суду. До безпосередніх організаторів збройного нападу належить заступник начальника ГУ МВС України в Криму М.ФЕДОРЯН», – говориться в резолюції мітингу.

Кримські татари заявили, що, замість негайного звільнення і порушення стосовно М.ФЕДОРЯНА кримінальної справи, міліція Криму обмежилося застосуванням до нього дисциплінарного стягнення.

У разі відмови керівництва МВС звільнити М.ФЕДОРЯНА організатори мітингу звернуться із закликом до Меджлісу провести масові акції протесту «проти свавілля і беззаконня, що чиняться співробітниками міліції стосовно мирних людей».

«Якби Федорян поїхав командувати, такого б інциденту не було»

У міліції Криму кореспондентові УНІАН повідомили, що М.ФЕДОРЯН «для проведення операції з розшуку злочинця (який взяв у заручниці дівчину) напередодні (напередодні інциденту в Мирному) узгоджував заявку Сімферопольського райвідділу на виділення співробітників «Беркуту». «Беркут» напередодні прочісував масив самозахоплення, тому що була інформація, що він (злочинець) там тримає заручницю. А коли вночі «Беркут» поїхав (до Мирного), то він поїхав як по рейках накатаних, знаючи про те, що їх вдень залучали до цієї операції з прочісування, а вночі подзвонили і сказали: «Ось, знайшли, давайте летіть сюди!», – вже поїхали так би мовити під відповідальність керівництва «Беркута». «ФЕДОРЯНУ не телефонували, не повідомляли, і ніякої команди він не давав. Хоча, якби ФЕДОРЯНУ зателефонували цієї ночі (22 лютого) і сказали, що потрібний «Беркут», звичайно б він дав, але інша справа, що він би сам туди поїхав командувати, і такого б інциденту не було», – заявив начальник відділу зв`язків з громадськістю міліції Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

За його словами, «фактично керував операцією в.о. начальника громадської безпеки Сімферопольського райвідділу і начальник штабу «Беркута». На питання, чому тоді до М.ФЕДОРЯНА застосували дисциплінарне стягнення, начальник прес-служби міліції Криму відповів: «Тому що це його підлеглі».

Полетить ще півтора десятка голів?

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє звільнити ще півтора десятка посадових осіб за інцидент, що стався в кримському селищі Мирне. «Я ще своїм наказом звільню півтора десятка осіб, аж до начальника Сімферопольського главку», - сказав міністр на прес-конференції у Львові, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому він зауважив, що «ще раз готовий вибачитися» перед потерпілими, але не має наміру притягувати до відповідальності бійців «Беркуту», оскільки вони діяли за наказами своїх керівників. «Буду закривати спину - від працівника ДАІ до працівника «Беркуту». Якщо їх керівництво помилилося, буде відповідати аж до кримінальної відповідальності», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.