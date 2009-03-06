Посольство Німеччини шукає, кому дати 130 тис. євро

Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні виділить 130 тисяч євро для реалізації проектів, спрямованих на захист прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова департаменту консульсько-правових питань посольства Німеччини Крістіане ХУЛЬМАН.

За словами К.ХУЛЬМАН, німецький уряд щорічно виділяє на проекти із захисту прав людини 2,5 млн євро. Ця сума розпоріляється виключно через посольства ФРН за кордоном. Торік Україні виділили 65 тис. євро, а цього року, з огляду на успішність минулорічних проектів, сума була збільшена удвічі.

Як повідомила К.ХУЛЬМАН, підтримку німецького посольства можуть отримати проекти, які захищають права дітей, зорієнтовані на забезпечення дотримання гендерної рівності та зміцнення ролі жінки у суспільстві, спрямовані на захист прав нацменшин, проти ксенофобії і расизму, на запобігання тортурам і поліпшення умов утримання у в`язницях. Також можуть бути профінансовані проекти, що спряють свободі віросповідання, свободі слова та дотриманню інших демократичних свобод.

Виконавцями проектів можуть бути українські неурядові організації, представництва міжнародних організацій та державні установи, які опікуються правами людини.

"Важливо, щоб поданий проект був абсолютно новим і завершився до 31 грудня 2009 року", - заяважила К.ХУЛЬМАН. За її словами, проекти можуть бути спрямовані, наприклад, на освіту в галузі прав людини (проведення семінарів та тренінгів, видання публікацій).

Заявки мають бути подані до 31 березня англійською чи німецькою мовою відповідно до аплікаційної форми, яку можна знайти на сайті посольства Німеччини.