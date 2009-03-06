Українка Фрис не вірить в об`єктивне розслідування її справи

Викладачка Львівського університету ім. І.Франка Ірина ФРИС не вірить в об’єктивне розслідування скарги на дії працівників Лужицького відділу прикордонної служби Польщі у перевищенні службових обов’язків прокуратурою в м. Згожелєц.

«Я дуже сумніваюсь, що прокуратура буде взагалі в цьому плані щось робити», - сказала в інтерв’ю УНІАН громадянка України, яку, на її переконання, незаконно затримали польські прикордонники.

За словами І.ФРИС, про це, зокрема, може свідчити рішення Згожелєцького суду від 2 березня 2009 р., який не врахував жодних її аргументів та цілковито підтримав позицію польських прикордонників.

Вона зауважила, що усвідомлює, наскільки важко довести перевищення службових обов’язків деякими працівниками прикордонної служби, котрі їй погрожували, тиснули на неї та непристойно жартували, оскільки ці дії відбувались без сторонніх свідків.

«В Україні немає жодних прав, і вони (прикордонники) не зобов’язані людям із країн "третього світу" показувати закони», - процитувала одне з їхніх висловлювань І.ФРИС.

«Розумію, що в них просто не було цього закону, вони його не знали, і тому вигадали цю причину. Але вони це сказали», - додала вона.

І.ФРИС також зауважила, що серед усіх працівників прикордонної служби, з якими їй довелось спілкуватись під час затримання, лише один вів себе пристойно й намагався утримати інших від жартів та образливих висловлювань про неї.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Згожелєцький суд визнав правомірним затримання І.ФРИС польськими прикордонниками 7 січня ц. р. й доручив прокуратурі провести розслідування в справі звинувачень стосовно перевищення службових обов’язків прикордонниками в справі українки. І.ФРИС планує оскаржити визнання правомірним її затримання попри те, що суд заявив, що його рішення є остаточним.

Водночас, в районному суді в м. Згожелєц пояснили неможливість оскарження цього рішення чинним законодавством Польщі.

Як розповів в інтерв’ю УНІАН голова суду Ремігіуш ПАСТЕРЕК, у Польщі остаточне рішення в судових суперечках приймає орган другої інстанції, яким у випадку І.ФРИС був суд в м. Згожелєц.

«Суд є органом, до якого подають скаргу на рішення першої інстанції, і тому він є другою інстанцією, рішення якої не можна оскаржувати», - пояснив він.

Р.ПАСТЕРЕК сказав, що суд визнав правомірним затримання І.ФРИС, оскільки вона порушила польський закон про іноземців від 2003 року (п. 1 та 6 статті 88 та статтю 101) та 18 статтю Виконавчої конвенції Шенген з 1985 року.

Водночас він не зміг пояснити чітко, яким чином могла бути застосована 18 стаття згаданої конвенції, яка регулює справу довгострокових національних віз у випадку І.ФРИС, котра мала короткострокову візу.

«Суд провів детальний аналіз, аргументація на 4 сторінки, і визнав, що І.ФРИС була затримана у відповідності до чинного законодавства», - сказав голова суду.

Р.ПАСТЕРЕК також сказав, що суд відмовив консульству в наданні адвоката, оскільки, за положеннями Консульської конвенції між Україною та Польщею від 1991 року, представник консульства втрачає право представляти громадянина, коли він сам вдається до дій для захисту своїх прав.

У конвенції "є застереження, що представник (консульства) може представляти громадянина до тих пір, поки він не уповноважить когось робити це, або особисто не почне захищати свої права та інтереси. Пані І.ФРИС особисто приступила до захисту своїх прав», - сказав голова суду.

Він підтвердив, що суд отримав прохання від самої Ірини Фрис надати адвоката 27 лютого, але воно було підготовлене з формальним порушенням, оскільки на ньому не було особистого підпису українки, який є необхідним для того, аби справа надання адвоката могла бути розглянута.

Р.ПАСТЕРЕК також сказав, що І.ФРИС, яка брала участь в засіданні суду, могла на ньому заявити про необхідність адвоката, і суд міг розглянути це клопотання. За його даними, І.ФРИС цього не зробила.

Довідка УНІАН. Викладачку польської філології Львівського університету І.ФРИС затримали 7 січня 2009 року працівники Лужицької відділу прикордонної служби Польщі, аргументуючи це тим, що вона не мала права їхати транзитом польською територією з національною німецькою мультивізою на 2 місяці. Українку протримали ніч в камері, за її словами, висловлювали непристойні та образливі слова на її адресу, наступного дня змушували підписати протокол затримання, в якому вона визнає вину, й погрожували більшими проблемами, якщо вона цього не зробить. І.ФРИС не підписала протокол затримання й польські прикордонники вислали її до Німеччини, не надавши жодних документів в цій процедурі.

Пункти 1 та 6 статті 88 та 101 закону "Про іноземців" визначає умови, коли проводиться процедура видалення іноземця з Польщі, яка не була застосована до І.ФРИС.

І.ФРИС оскаржила дії прикордонників у суді.

Суд в м. Згожелєц 2 березня визнав правомірним її затримання. Консул Генерального консульства України в Кракові Олег ФІНОГЕНОВ назвав порушенням міжнародного законодавства відмову польського суду надати адвоката на прохання консульства для І.ФРИС. Сама українка заявила, що суд не взяв до уваги жодних її аргументів, цілковито погодившись із аргументацією прикордонної служби.

Суддя, яка розглядала справу І.ФРИС, оголошуючи вирок, заявила, що рішення не підлягає оскарженню.