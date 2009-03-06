Інвалідам буде комфортніше в аеропортах та літаках

Державна авіаційна адміністрація України затвердила галузеву Програму поліпшення обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями на 2009 рік на об`єктах авіаційного транспорту, які належать до сфери управління Мінтрансзв’язку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, для виконання цієї програми Державіаадміністрація розробила проект Методичних рекомендацій з обслуговування спеціальних категорій пасажирів на повітряному транспорті, які включають обслуговування в агентствах з продажу перевезень, в аеропортах і на борту повітряного судна.

У розроблених рекомендаціях прописані вимоги до облаштування аеропортів для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Згідно з цими вимогами, при сертифікації аеропортів, а також суб`єктів діяльності аеропорту, які здійснюють обслуговування пасажирів та багажу, звертається особлива увага на наявність кімнат відпочинку, пристосованість кас, інформаційно-довідкових бюро, туалетних кімнат, кабін паспортного контролю, наявність інвалідних колясок для пересування в аеропорту і переміщення в салоні, табло, які дають можливість одержувати інформацію щодо виконання рейсів та іншу інформацію для людей з вадами слуху, нанесених на підлозі спеціальних контрастних позначень для людей з вадами зору, а також пандусів, ліфтів, ескалаторів тощо.

Впродовж 2009 року фахівці Державіаадміністрації спільно з представниками Центральної санітарно-епідеміологічної служби на повітряному транспорті здійснюватимуть перевірки аеропортів щодо забезпечення безперешкодного доступу до них людей, обмежених у пересуванні.