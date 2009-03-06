Парламент пропонує посилити відповідальність за злочини з мотивів ворожнечі

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила за основу законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості)».

За відповідне рішення проголосували парламентські фракції Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко, Комуністичної партії України та Блоку Литвина, а саме 357 депутатів із 435 зареєстрованих в сесійній залі Парламенту, – повідомляє Інститут релігійної свободи.

Проектом пропонується внести зміни до статей Кримінального кодексу України в частині злочинів проти життя й здоров’я особи – 115, 121, 122, 126, 127 та 129, до статті 161 щодо порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії, а також до статті 300 Кодексу щодо ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості.

На думку автора законопроекту Тараса ЧОРНОВОЛА, він покликаний створити більш чіткі передумови для невідворотності й належного рівня покарання за низку злочинних дій з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. При цьому парламентар зауважує, що “з початку 2008 року в Україні було зафіксовано 29 інцидентів з учиненням насильства над іноземцями, що на думку міжнародних експертів можуть кваліфікуватися як расова нетерпимість чи ксенофобія. Кількість подібних проявів сьогодні перевищує аналогічну статистику за весь 2007 рік. При цьому абсолютна більшість випадків не фіксуються правоохоронними структурами або ж жертви не звертаються до органів МВС у зв’язку з відсутністю надії на реагування”.

Слід нагадати, що цей проект є не першою законодавчою ініціативою з даної проблематики. Раніше до Верховної Ради України було подано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за розпалювання політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ворожнечі)», реєстр. № 2281, автор – народний депутат Г.Герман, який був розглянутий того ж дня, проте не добрав п’яти голосів для ухвалення за основу. Також у Парламенті були зареєстровані законопроект № 1325 народного депутата Г.Москаля, законопроект № 1395 з ініціативи Президента України, законопроект № 1395-1 народного депутата О.Фельдмана та законопроект № 4076 народного депутата О.Новікова.

Як відзначає експерт Інституту релігійної свободи Максим Васін, “велика кількість законодавчих ініціатив у сфері посилення відповідальності за злочини з мотивів расової, національної або релігійної ворожнечі свідчить про те, що ця проблема у суспільстві набула все більшого значення, а законодавці у свою чергу намагаються знайти для цього належну протидію. Як приклад, доповнення відповідних норм Кримінального кодексу України не тільки посилює кримінальну відповідальність за подібні злочини, але й носить виховний та превентивний характер, що має спонукати до утримання від подібних злочинних дій.”