В Україні вперше протестували інвалідні візки

В Україні вперше за багато років проведено тестування інвалідних візків на безпеку та комфортність.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила керівник спільного проекту ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» Клавдія МАКСИМЕНКО.

“Люди в інвалідних візках, що за статистикою становлять 10% населення України, щоб стати повноцінними учасниками суспільного життя повинні мати якісні і безпечні засоби пересування та можливість дістатися будь-яких громадських місць”, - зазначила К.МАКСИМЕНКО. Візки ж, якими сьогодні забезпечує інвалідів соціальна служба, викликають у своїх користувачів дуже багато нарікань.

Саме для того, щоб визначити, який засіб пересування максимально задовольняє потреби інвалідів, за словами К.МАКСИМЕНКО, і було проведено незалежне тестування найбільш поширених і доступних візків з ручним приводом. В ході нього також перевірялося доступність для людей у візках соціально важливих об’єктів у кількох містах України.

Зокрема, було відібрано 10 однотипних сталевих візків – 3 моделі вітчизняного виробництва, 5 - європейського і 2 - китайського. Як показали результати, ціна не завжди відображає якість. Серед європейських оцінку “відмінно” отримали візки виробництва Іспанії (2,4 тис. грн.) та Італії (3,9 тис. грн.), “добре” – Німеччини (2,4 та 1,8 тис. грн.) і також Італії (2,2 тис. грн.). Обидві китайські моделі оцінили “незадовільно” через їхню незручність при пересуванні, велику кількість поломок та легкозаймистий матеріал сидіння.

Щодо вітчизняного виробника, то оцінку “добре” мають засоби пересування від ООО “Завод “Артемсварка” (3 тис. грн.) та “КП “НВК Іскра“ (2,6 тис. грн.). На “задовільно” оцінили візок виробництва Львівського КЕПЗПП, і це при тому, що він мав найвищу вартість серед тих, які тестувалися, - понад 4 тис. грн.

Сьогодні ж, за словами керівника Центру реабілітації інвалідів-спинальників ”Відродження–АРС” Івана МАРУСЕВИЧА, у зв’язку з економічною кризою повинні закуповуватися візки лише вітчизняного виробництва, які не задовольняють потреб інвалідів. Він пояснив, що запит на інвалідні візки формують управління соціального захисту, а відповідний фонд соцзахисту проводить їх закупівлю.

В результаті, сказав І.МАРУСЕВИЧ, людина отримує не той засіб, на який сподівалася і якого очікувала, щоб мати можливість вільно пересуватись. “Сьогодні ми є користувачами, а хочемо бути замовниками”, - зазначив він.

На доступності соціально важливих об’єктів для людей у візках в містах України зупинилася голова Вінницької обласної ГО людей з обмеженими можливостями «Гармонія» Раїса ПАНАСЮК. Вона констатувала, що практично всі установи та заклади не пристосовані для потреб інвалідів, або облаштовані “для галочки”, щоб зробити видимість турботи про людей з обмеженими можливостями. Хоча, переконана Р.ПАНАСЮК, вирішити цю проблему можна, потрібна лише активна позиція громадськості та бажання влади, в першу чергу місцевої, прислухатися до людей.

Підсумовуючи, організатори та дослідники проведених випробувань висловили сподівання, що результати їхньої роботи будуть прийняті до уваги відповідними державними органами під час закупівлі інвалідних візків для соціальних служб.

Довідка УНІАН. Комплексне тестування інвалідних візків проводилося з вересня минулого року по лютий 2009 р. спільним проектом ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» разом з Інститутом незалежних споживчих експертиз “Тест” та Вінницькою обласною ГО людей з обмеженими можливостями «Гармонія». У практичних дослідженнях також взяв участь Центр реабілітації інвалідів-спинальників ”Відродження–АРС”.

Візки перевірялися на ергономічні якості, комфортабельність, зручність пересування та маневреність для визначення максимального поєднання ціни та якості, безпеки та комфорту.