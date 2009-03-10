За підозрою у вбивстві заарештували лідера опозиції в Киргизії
09:33, 10 березня 2009Права людини
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Пістолет колишнього міністра став зачіпкою
В Киргизії за підозрою у причетності до вбивства заарештовано лідера опозиції Алікбека ДЖЕКШЕНКУЛОВА.
Представник МВС країни Бакит СЕЇТОВ в інтерв`ю киргизькій службі радіостанції «Свобода» заявив, що з пістолета опозиціонера в грудні 2007 року в місті Талас було вбито турецького підприємеця.
Колишній міністр закордонних справ Киргизії А.ДЖЕКШЕНКУЛОВ нині очолює опозиційний рух "За справедливість".
Лідери киргизької опозиції і омбудсмен Турсунбек АКУН заявили, що затримання А.ДЖЕКШЕНКУЛОВА політично мотивоване і свідчить про прагнення влади змусити замовкнути її опонентів.
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