Незабаром в українській армії з’явиться перша жінка-генерал?

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ висловлює упевненість, що незабаром у Збройних силах з’явиться перша жінка-генерал.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, сьогодні у Збройних силах України проходять службу та працюють більше 60 тисяч жінок, серед яких майже 18 тисяч є військовослужбовцями.

Серед жінок-військовослужбовців майже 7% – офіцери та 92% проходять службу за контрактом. Ще 169 дівчат навчаються у вищих військових навчальних закладах.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, у відсотковому співвідношенні серед країн світу кількість жінок в українському війську є меншою лише за Армію Ізраїлю, що свідчить про активну гендерну політику в ЗСУ.

“Так, у Збройних силах України поки що не має жінки-генерала, але це лише справа часу”, - констатував міністр.

Щодня з понад 2 тисяч військовослужбовців, які заступають на бойове чергування з протиповітряної оборони України, майже 300 – це жінки.

Як наголошує міністр оборони, безумовно, на свято 8 березня командири намагатимуться якнайменше залучати жінок до бойового чергування, але навіть у цей день на пунктах бойового чергування Повітряних сил буде досить складно замінити усіх жінок-військовослужбовців.