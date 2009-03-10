Третій міжнародний форум, присвячений захисту прав споживачів в Україні та світі «Захист прав споживачів: сучасні підходи в ЄС та Україні»

10:10, 10 березня 2009
Права людини
4 0

11 березня - 11-00 - Розпочнеться дводенний Третій міжнародний форум, присвячений захисту прав споживачів в Україні та світі  «Захист прав споживачів: сучасні підходи в ЄС та Україні». Організатор - спільний проект ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання». Учасники: представники ЄК в Україні, Програми розвитку ООН, представники Держспоживстандарту України, Мінекономіки України, МОН України, активісти громадських споживчих та правозахисних організацій, міжнародні проекти та фонди. Міжнародні експерти з організацій Штіфтунг Варентест (Stiftung Warentest) Берлін, Консьюмерз Інтернешнл (Consumers International) Лондон та ін.   В цей день також відбудеться прес-брифінг для ЗМІ (готель “Русь”, вул. Госпітальна, 4).  Потрібна акредитація. Телефон: 253 67 05; maria.savchenko@undp.org.ua.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter