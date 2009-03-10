12 березня - 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена рекламній кампанії «SOS!Racism!», що розпочалася 1 березня і буде тривати до кінця року та спрямована на боротьбу з ксенофобією, расизмом та протидію дискримінації за етнічними ознаками. Акція «SOS!Racism!» – спільний проект Головного управління у справах національностей та релігій Київської міської державної адміністрації та Громадського об’єднання «SOS! Расизм!». В рамках акції на вулицях м. Києва розміщено 100 сіті-лайтів з соціальною рекламою проти расизму. Учасники: начальник ГУ у справах національностей та релігій КМДА Ольга Власенко, голова ГО «SOS! Расизм!» Валід Арфуш, модель Інна Цимбалюк та співак Андрій Кравчук (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Телефони: 8-050-279-24-27, 8-067-133-61-46. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.