46 млн. людей можуть опинитися за межею бідності

Економічна криза може залишити цьогоріч за межею бідності 46 млн. людей в усьому світі. Такі дані нової доповіді Світового банку, пише сьогодні газета "Вашингтон пост".

Основними причинами, що призводять до бідності населення, фахівці банку називають скорочення робочих місць, зниження зарплат. Крім того, експерти говорять про зниження обсягів приватних інвестицій у ринки, що розвиваються. Порівняно з 2007 роком вони впали на 17%.

"Падіння попиту на Заході є найбільшим у світовій торгівлі за останні 80 років, а це призводить до зниження обсягів торгівлі в найбідніших країнах", - цитує газета доповідь СБ. Експерти банку зазначають, що 94 зі 116 країн, що розвиваються, вже мають уповільнення темпів економічного зростання.

Вони також припускають, що близько сотні держав "можуть постати перед проблемою державних і приватних боргів, загальний обсяг яких цьогоріч може сягнути $268 млрд.". Втім, це ще не найгірший варіант, адже у разі ускладнення ситуації на ринках ця цифра, за даними СБ, може зрости до $700 млрд.

ICTV