У Запоріжжі на хабарі ”погорів” начальник управління захисту прав споживачів

У Запоріжжі під час отримання хабара затримано начальника обласного управління із захисту прав споживачів Анатолія СМАГЛЮКА.

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, "начальник облуправління із захисту прав споживачів був затриманий співробітниками Управління по боротьбі з економічною злочинністю під час отримання на своєму робочому місці 3 тис. грн. – суми, переданої місцевим підприємцем як плата за незастосування адмінсанкцій за виявленими порушеннями".

За інформацією керівництва прокуратури Запорізької області, А.СМАГЛЮК був затриманий 7 березня, і відтоді перебуває під вартою у порядку ст. 115 Кримінального-процесуального кодексу.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

За даними Запорізької обласної прокуратури, сьогодні в суді вирішуватиметься питання про застосування до затриманого запобіжного заходу - арешту.