Правозахисники закликають провести день свободи в інтернеті

Організації «Репортери без кордонів» і «Міжнародна амністія» закликали найбільші пошукові компанії Google, Yahoo і Microsoft відзначити 12 березня «Міжнародний день проти цензури в кіберпросторі», повідомляє радіостанція «Свобода».

«Репортери без кордонів» закликають шукачів на один день зняти будь-яку цензуру з усіх міжнародних і локалізованих пошукових і новинних сервісів.

Вони заявляють, що 12 березня має стати Днем свободи в Інтернеті. Правозахисники нагадують, що найбільші американські компанії всупереч своїм заявам про прихильність свободі слова активно допомагають урядам багатьох країн, насамперед Китаю, жорстко фільтрувати Інтернет.