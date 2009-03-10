В Ізраїлі накрили міжнародну мережу торговців жінками

В неділю ізраїльська поліція завершила операцію з розгрому міжнародної мережі торговців жінками з країн СНД. Про це повідомив прес-секретар поліції Алекс КАГАЛЬСЬКИЙ.

Як передає ІТАР-ТАРС, за його словами, минулої ночі в різних районах країни було заарештовано 12 осіб, які керували злочинною мережею.

Прес-секретар поліції зауважив, що операція стала завершенням чотирирічної роботи з виявлення і арешту всіх учасників работоргівлі. Вперше вона велася у взаємодії з правоохоронними органами України, Росії та Білорусі, зазначив офіцер. Перший етап розслідування відбувся ще більше року тому, коли в Росії були заарештовані 13 російських та ізраїльських громадян, причетних до діяльності мережі.

«Вони вербували жінок в СНД нібито для роботи офіціантками за кордоном, легально привозили до Туреччини, а потім через єгипетсько-ізраїльський кордон на Синаї контрабандою доставляли до Ізраїлю, - розповів А.КАГАЛЬСЬКИЙ. - Коли в Ізраїлі стало небезпечно, вони почали поставляти «живий товар» в замасковані під нічні клуби борделі на півночі Кіпру, до Бельгії, Нідерландів і Канади».

За даними слідства, таким чином, через злочинну мережу пройшли тисячі жінок. Всім арештованим в Ізраїлі загрожує, мінімум, 20 років ув`язнення за торгівлю людьми.