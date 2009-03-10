Співробітницю київського зоопарку 2,5 години «катували» на детекторі брехні

Співробітників столичного зоопарку змушували проходити перевірку на детекторі брехні проти їхньої волі.

Про це пише «Комсомольская правда в Украине» (номер від 10 березня).

Газета також публікує фотокопію наказу, підписаного директором Київського зоопарку Світланою БЕРЗІНОЮ, з доданим списком співробітників, яких потрібно перевірити на поліграфі.

56-річна завідувачка продуктовим складом зоопарку Світлана ГОРБОВА розповіла виданню, що все почалося ще в жовтні 2008 року, коли адміністрація зоопарку зажадала від своїх підлеглих - співробітників відділу постачання, бухгалтерії, касирів і контролерів квитків - пройти тестування на поліграфі. До наказу був прикріплений список прізвищ (всього 23 особи), яким належало пройти цю процедуру. За інформацією С.ГОРБОВОЇ, всі вони відмовилися, на що начальство відреагувало: «Якщо ви не пройдете детектор брехні, то ми з вами працювати не будемо…», пише газета.

С.ГОРБОВА розповіла, що перевірку потрібно було проходити на приватній квартирі в центрі міста, у вихідний день.

«Двері відкрив молодий чоловік. Запускав крадькома, все озирався на всі боки, ніби чогось побоювався. Нас (С.ГОРБОВУ і начальника відділу постачання зоопарку) розвели по різних кімнатах, підключили до апаратів і стали ставити питання. Чи підроблюю я документи? Чи працюю напряму з постачальниками? Чи краду зі складу продукти? Чи є знайомі в органах? Ким працюють мої рідні?», - розповіла С.ГОРБОВА газеті.

Під час допиту, як повідомила жінка, їй стало зле - у неї підвищився тиск, але на прохання прийняти ліки вона дістала відмову. Проте особи, що проводили перевірку, помітили, як С.ГОРБОВА змінилася на обличчі, і запропонували зробити невелику паузу. Перевірка тривала дві з половиною години.

«Після двогодинних тортур на поліграфі у мене виникли серйозні проблеми зі здоров`ям», - повідомила газеті співробітниця зоопарку.

За якийсь час С.ГОРБОВІЙ зателефонувала начальниця і сказала, що директор зоопарку результатами тесту задоволена.

Бухгалтер зоопарку Катерина ДРОБОТЕНКО, яка днями звільнилася з роботи, також розповіла газеті, що багатьом співробітникам запропонували перевірятися на поліграфі, причому без пояснення причин.

Голова Міжнародної ліги захисту прав громадян України Едуард БАГІРОВ, коментуючи ситуацію виданню, наголосив, що ніхто не має права змушувати людей пройти детектор брехні.

«Якщо хтось спробує це зробити в усному порядку, а не дай Боже в письмовому, то можна подати до суду на роботодавця і зажадати компенсацію за нанесення моральної шкоди, образу честі і гідності», - запевнив юрист.

Як повідомляє «КП», після перевірки адреси квартири (Георгіївський провулок, 2, квартира 29), де проводилися перевірки, стало відомо, що приміщення орендувалося, і зараз порожнє.

«До них люди були за записом. Але вже тижня три тому як вони з`їхали. Куди - ніхто не знає», - розповіла газеті молода жінка, що працює в офісі по сусідству.

С.БЕРЗІНА, зі свого боку, пояснила виданню перевірку тим, що півроку тому з`явилися чутки про зловживання касирів і контролерів, які перевіряють квитки. Тоді, за її словами, і виникла ідея пройти перевірку на детекторі брехні. «Я нікого не примушувала - хто хотів, той і пройшов», - стверджує директор зоопарку.

За її словами, ініціатива була узгоджена з мерією.