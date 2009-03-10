Президент проведе нараду з питань реформування досудового слідства

15:22, 10 березня 2009
Права людини
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11 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду з питань реформування досудового слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

За її словами, реформування органів досудового слідства є важливим напрямком роботи глави держави у 2009 році у контексті проведення судово-правової реформи.

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