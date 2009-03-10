Тюремники закликають суддів змилуватися над жінками

Заступник голови Державного департаменту з питань виконання покарань Наталя КАЛАШНИК наголошує, що українські суди повинні наслідувати практику цивілізованих країн і не призначати засудженим жінкам максимальні строки ув’язнення.

Про це Н.КАЛАШНИК заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За даними Держдепартаменту з питань виконання покарань, сьогодні в Україні позбавленими волі є 6,5 тисяч жінок, серед яких 17 – довічно, і ще 4 жінки очікують на рішення судів, які також можуть передбачати максимальні терміни ув’язнення.

“Наші судді є таким “щедрими” на терміни виконання покарання, що сам термін уже стає тортурою (для засуджених за тяжкі злочини жінок – УНІАН). Не можна такі терміни людині одразу давати”, - наголосила заступник голови Держдепартаменту з питань виконання покарань.

У зв’язку з цим Н.КАЛАШНИК повідомила про практику цивілізованих держав, де жінки за скоєні тяжкі злочини мають шанси звільнитися після суворого виконання певного терміну, але при цьому можуть й отримати додаткові роки ув’язнення, якщо матимуть порушення.