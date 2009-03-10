Влітку в Одесі працюватиме літня школа з інтелектуальної власності

З 20 по 31 липня в Одесі працюватиме літня школа Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Як повідомили УНІАН у Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, про це голова Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України Микола ПАЛАДІЙ повідомив на зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

Вони обговорили стан та перспективи розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності, обмінялися думками щодо напрямів удосконалення національного законодавства в сфері інтелектуальної власності, про забезпечення виконання вимог УЄФА щодо правової охорони та захисту інтелектуальної власності в рамках виконання зобов‘язань, взятих Україною у зв‘язку з проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

У ході зустрічі відзначалася значна законодавча та організаційно-правова робота у сфері інтелектуальної власності, здійснена фахівцями державної системи правової охорони інтелектуальної власності за останні роки. Як зазначив М.ПАЛАДІЙ, результати цієї діяльності наблизили інтеграцію нашої країни до світової спільноти як рівноправного партнера, що визнано впливовими міжнародними організаціями.

Одним із результатів такого визнання є майбутнє проведення влітку нинішнього року літньої школи з інтелектуальної власності, яку в рамках реалізації програми професійного розвитку було ініційовано Держдепартаментом інтелектуальної власності спільно з Всесвітньою академією Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та Одеською національною юридичною академією. Україна обрана сьомою країною світу, яка разом зі Швейцарією, Мексикою, Хорватією, Південною Кореєю, Таїландом та Південною Африкою візьме участь в організації літньої школи з інтелектуальної власності.

Під час зустрічі М.ПАЛАДІЙ зазначив, що організація літньої школи в Україні сприятиме підвищенню позитивного іміджу нашої держави, розвитку системи освіти у сфері інтелектуальної власності, підготовці кваліфікованих спеціалістів у цій галузі на рівні міжнародних стандартів.

У свою чергу, В.ЛИТВИН підкреслив важливість здійснення Верховною Радою та урядом України спільних дій з ВОІВ, спрямованих на удосконалення національного законодавства України в сфері інтелектуальної власності та державної системи правової охорони об’єктів інтелектуальної власності в Україні, на сприяння науковим дослідженням, викладацькій діяльності, навчанню вітчизняних фахівців у сфері інтелектуальної власності.

На запрошення голови Держдепартаменту спікер парламенту погодився взяти участь в урочистому відкритті літньої школи з інтелектуальної власності.