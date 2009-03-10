Завтра у суді слухатиметься справа про бездіяльність Ющенка і Литвина

Завтра в Окружному адміністративному суді міста Києва відбудеться перше засідання у справі щодо протиправної бездіяльності Верховної Ради України, голови ВР і Президента України в ухваленні регламенту парламенту у вигляді закону.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив один з позивачів, радник всеукраїнського громадського об’єднання “Альянс "Майдан", кандидат юридичних наук Олександр СЕВЕРИН.

Він зауважив, що з дня прийняття Конституції України парламент не прийняв закон щодо Регламенту ВР, а головою ВР та Президентом не вносилися відповідні проекти документа.

О.СЕВЕРИН зауважив, що таким чином, парламент, спікер та глава держави припустилися протиправної бездіяльності, наслідком чого є той факт, що Верховна Рада України “сьогодні функціонує поза законом”.

Він додав, що нещодавно ухвалений Закон “Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України” не лише не вирішує проблему, але є спробою маніпуляції правом і суспільною свідомістю, оскільки він не містить власне регламенту, а лише відсилає до підзаконного акту.

О.СЕВЕРИН зауважив, що, враховуючи вищевказане, четверо громадян України – він, Віктор ГАРБАР, Володимир МАРТИНЮК та Михайло СВИСТОВИЧ - подали позов до Верховної Ради, голови ВР та Президента про визнання їхньої бездіяльності протиправною та про зобов’язання їх вчинити комплекс дій, спрямованих на прийняття регламенту ВР у вигляді закону. “Метою позову є приведення діяльності парламенту у відповідність до Конституції, відновлення конституційного ладу”, - сказав О.СЕВЕРИН.

У свою чергу, інший позивач, директор Інституту громадських зв`язків В.МАРТИНЮК зауважив, що таке ігнорування парламентом чинних законів та рішень Конституційного Суду свідчить про те, що відбувається тотальне відчуження влади від народу, яке великою мірою є одним з наслідків перманентної політичної кризи в України.

Він додав, що, уникаючи виконання конституційної вимоги щодо прийняття регламенту у формі закону, народні депутати прагнуть унеможливити вплив Президента України на Верховну Раду.

“Ми вважаємо, що, за логікою, Президент, котрий днями вніс до Конституційного Суду подання щодо неконституційності Закону “Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України”, мав би визнати наш позов, а його представники радше мали б бути на боці позивачів”, - сказав він.