Міліціонери грабували і принижували сомалійських шукачів притулку?

Сомалійські шукачі притулку заявляють, що стали жертвами злочинних дій з боку офіцерів УМВС України у Вінницькій області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН, у розпорядженні якого є відеоінтерв‘ю трьох шукачів притулку з Сомалі.

Вінницька правозахисна група повідомляє, що скарги на злочинні дії, які чинилися співробітниками УМВС України у Вінницькій області щодо шукачів притулку, представників сомалійської громади, почали надходити з листопада минулого року. Повідомлення про можливі злочини включали інформацію про застосування расово-мотивованого насильства, принижень на етнічному ґрунті, багатогодинні затримання без оформлення відповідних процесуальних документів, регулярні пограбування співробітниками міліції шукачів притулку, у яких відбирали гроші та мобільні телефони.

"Наші неодноразові звернення до відділу внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України у Вінницькій області з проханнями покласти край злочинним діям щодо іноземних громадян, які перебувають під захистом ратифікованої Україною Конвенції ООН «Щодо статусу біженців» щоразу призводили лише до витоку переданої інформації і до посилення переслідувань шукачів притулку", - повідомив Д. ГРОЙСМАН.

За його словами, не допомогло і письмове звернення до Управління Служби Безпеки України у Вінницькій області, в якому правозахисники звертали увагу на відсутність належного реагування на повідомлення про злочини, скоєні співробітниками міліції.

Вінницька правозахисна група вимагає проведення перевірки цього повідомлення про злочин в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, а також заявляє про свою готовність передати представникам прокуратури зібрані факти та матеріальні докази злочинних дій співробітників міліції.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник міністра внутрішніх справ у Вінницькій області Федір ОЛІЙНИК, працівники відділу внутрішньої безпеки проводять розслідування за фактом висунутих звинувачень. «Там спірні і серйозні питання, і поки не буде результатів перевірки, коментувати це передчасно», - заявив Ф.ОЛІЙНИК.