Суд виніс рішення про взяття під варту екс-суддю Зварича

Печерський районний суд Києва обрав стосовно колишнього голови Львівського адміністративного апеляційного суду Ігоря ЗВАРИЧА як міру запобіжного заходу взяття під варту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Таким чином суд задовольнив подання Генпрокуратури, яка просила взяти під варту І.ЗВАРИЧА в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно нього.

У прес-службі наголосили, що подальше слідство стосовно цього судді буде продовжувати Головне управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

Відповідно до законодавства, І.ЗВАРИЧ перебуватиме під вартою 2 місяці, тобто термін, відведений законом для завершення розслідування справи.