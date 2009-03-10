Зловмисники зрізали більше ста дерев у столичному сквері імені Стуса

Сьогодні вночі невідомі зловмисники зрізали більше ста дерев, серед яких сосни та дуби віком більше 100 років, у столичному сквері імені Василя Стуса за адресою проспект Перемоги 119.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив юрист громадської організації «Зелений світ» Роман ТИТИКАЛО.

«Громадські активісти не дали повністю знищити сквер, але зеленим насадженням було завдано непоправної шкоди», - заявив Р. ТИТИКАЛО.

За його словами, дерева почали спилювати о 4 годині ранку і за дві години, поки на місце події встигли добратися представники громадських організацій, більша частина дерев уже лежала. Після того, як прибулі активісти почали фотографувати знищення скверу і стали фізично перешкоджати спилювати дерева, зловмисники забрали речі і поїхали.

Як повідомив Р.ТИТИКАЛО, багато дерев були зрізані на висоті двох метрів, оскільки перед тим екологи зашипували дерева, щоб запобігти їхньому знищенню.

Як повідомляв УНІАН, два роки тому київська громадськість ініціювала створення скверу імені В.Стуса на незабудованій ділянці із зеленими насадженнями, де в 60-70-х роках стояв будинок, на другому поверсі якого разом із дружиною та сином жив видатний український поет В.Стус. Наприкінці лютого з’явилась інформація, що особи, які з дозволу київської влади приватизували цю ділянку, мають намір вирубати реліктові та молодші дерева на ній, щоб побудувати на цьому місці розважальний комплекс. На захист скверу виступили активісти Української народної партії, Конгресу українських націоналістів та організації «Зелений світ».