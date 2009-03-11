12 березня - 10-30 - Відбудеться зустріч посла США в Україні Вільяма Тейлора із студентами та викладачами Національної академії прокуратури України, під час якої він виголосить промову, яка торкатиметься питань зміцнення верховенства права в Україні, важливості зусиль з реформування судової системи, кримінального судочинства, і боротьби з корупцією. Після промови посол відповідатиме на запитання (Національна академія прокуратури України, вул. Мельникова, 81 Б). Потрібна акредитація. Телефон: 8-095-701-4797 до 17-00 11 березня.