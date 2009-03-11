Клінтон і Мішель Обама вручать премію за жіночу мужність

Держсекретар США Хіларі Клінтон і перша леді США Мішель Обама в середу на урочистій церемонії в держдепартаменті вручать премію за жіночу мужність представницям вісьмох країн, у тому числі Росії.

Міжнародна нагорода International Women of Courage, яка вручається щорічно, була заснована в березні 2007 року колишнім держсекретарем Сполучених Штатів Кондолізою Райс і присуджується видатним жінкам всього світу. Кандидаток на отримання нагороди відбирають посольства США.

Росіянка до списку нагороджених потрапила вперше. Лауреатом премії стала Вероніка Марченко, глава некомерційної організації "Право матері", яка займається захистом прав і інтересів батьків, чиї діти загинули в армії в мирний час на території Росії і СНД.

"Вероніка Марченко є головою некомерційної організації "Право матері". Вона виявила виняткову хоробрість і лідерські якості в розкритті правди про випадки смерті в мирний час, які сталися в російській армії. Місіс Марченко успішно добивалася справедливості від імені сімей тих військових, які загинули за жорстоких і нелюдяних обставин", - повідомляє оргкомітет премії.

Разом з Марченко премію держсекретаря США за внесок у боротьбу за права людини одержать представниці Афганістану, Гватемали, Іраку, Малайзії, Нігера, Узбекистану і Ємену.

РІА “Новости”